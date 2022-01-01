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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 чер, 2022 12:13
Зараз таку дурню намутили з курсами що в моєму випадку таки є сенс зняти готівку навіть за 1% це мізер, продати на чорному ринку, закинути назад гривні і користуватись ними
Додано: Суб 04 чер, 2022 14:10
комис там всегда был, кроме тех сумм что занес, а с недавно со всех
за пополнение, кстати, тоже
но снимать, менять и платить гривной таки выгоднее, да
Додано: Суб 04 чер, 2022 22:10
Доречи, а ОТП шулерить з курсами. 3 червня була онлайн покупка за євро, преавторизація була +- за курсом що на сайті
Додано: Нед 05 чер, 2022 12:05
Re: ОТП БАНК
"Смачна українська кров. Продам недорого". Біля посольства Угорщини в Варшаві влаштували перфоманс з "Путіним" та "Орбаном"
Головною метою цього перформансу було привернення уваги суспільства та політиків до Угорщини, її ставлення до війни Росії в Україні й санкцій проти країни-агресора.
Поки інші країни намагаються допомогти Україні виграти війну з окупантом, Угорщина блокує санкції, блокує передачу зброї Україні та обирає стати на бік хулігана у цій кривавій війні. Ми хочемо показати всьому Євросоюзу та світу справжнє обличчя угорського уряду!" - говорять активісти.
Додано: Вів 14 чер, 2022 09:03
Re: ОТП БАНК
Бонуси Тікетса давно не можна використати на залізничні квитки?
Додано: Вів 14 чер, 2022 09:33
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