Доречи, а ОТП шулерить з курсами. 3 червня була онлайн покупка за євро, преавторизація була +- за курсом що на сайті https://www.otpbank.com.ua/privateclien ... ter-cards/ а сьогодні вже в мінус загнали, по факту 35,1693 списали! Я розумію, вони в долларах списують що МПС виставляє начебто, алеж курс трошечки просів на мою користь, що євро до долара що гривня до долара виросла за ці дні. Не перший раз таке, для тестів Альфу юзаю, ПУМБ, Моно, Укрсіб, там з цим все гаразд.
Головною метою цього перформансу було привернення уваги суспільства та політиків до Угорщини, її ставлення до війни Росії в Україні й санкцій проти країни-агресора.
Поки інші країни намагаються допомогти Україні виграти війну з окупантом, Угорщина блокує санкції, блокує передачу зброї Україні та обирає стати на бік хулігана у цій кривавій війні. Ми хочемо показати всьому Євросоюзу та світу справжнє обличчя угорського уряду!" - говорять активісти.
root написав:Доречи, а ОТП шулерить з курсами. 3 червня була онлайн покупка за євро, преавторизація була +- за курсом що на сайті https://www.otpbank.com.ua/privateclien ... ter-cards/ а сьогодні вже в мінус загнали, по факту 35,1693 списали! Я розумію, вони в долларах списують що МПС виставляє начебто, алеж курс трошечки просів на мою користь, що євро до долара що гривня до долара виросла за ці дні. Не перший раз таке, для тестів Альфу юзаю, ПУМБ, Моно, Укрсіб, там з цим все гаразд.
Поділіться досвідом, якщо знімати з гривневих карток згаданих банків Євро за кордоном, то які курси виходять? Де вигідніше?