тю, теж мені проблема, на дружину, на дитину, беріть і користуйтесь самі
p.s.
я тут вирішив поки коней не гоняти в ОТП, зміщуюсь, пристрелююсь в ukrsibbank, там курси валют найсмачніші а ще пишуть що повернули золото мастеркарда.
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Додано: Суб 09 лип, 2022 09:47
Додано: Суб 09 лип, 2022 09:52
сегодня пробовал за ПУМБ баллы купить уклон - шиш
не знаю - глюк или прикрыл сам мастеркард, баллы недавние начисляются успешно
скоро укрсиб должны начислить - проверю и в нем
Додано: Суб 09 лип, 2022 10:03
ОТПшне золото списав три місяці назад, курс 12,5 якраз за паливо на АЗС повернули. ПУМБою декілька років назад користувався, зараз нічого преміального там нема. ukrsibbank теж очікую, і цікаво чи по ньюкард нарахують 5% )))
Додано: Суб 09 лип, 2022 10:06
я в июне вроде тоже посписывал, отметив подорожавшее сильпо, ну ОТП списал компенсацией за такси кажется,
а сейчас такой нежданчик... ну ждем
Додано: Сер 27 лип, 2022 13:19
Говорят, в ОТП тоже принимают гривну на 3х-месячный депозит в валюте. Кто-то знает условия?
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