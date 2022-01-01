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Обслуговування в українських
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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314

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ОТП БАНК 3.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Суб 09 лип, 2022 09:47

  cohan написав:для Блэка вторую можно но только на родтственника

тю, теж мені проблема, на дружину, на дитину, беріть і користуйтесь самі :)


p.s.
я тут вирішив поки коней не гоняти в ОТП, зміщуюсь, пристрелююсь в ukrsibbank, там курси валют найсмачніші а ще пишуть що повернули золото мастеркарда. 8)
root
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Повідомлення Додано: Суб 09 лип, 2022 09:52

  root написав:
  cohan написав:для Блэка вторую можно но только на родтственника

тю, теж мені проблема, на дружину, на дитину, беріть і користуйтесь самі :)


p.s.
я тут вирішив поки коней не гоняти в ОТП, зміщуюсь, пристрелююсь в ukrsibbank, там курси валют найсмачніші а ще пишуть що повернули золото мастеркарда. 8)


сегодня пробовал за ПУМБ баллы купить уклон - шиш
не знаю - глюк или прикрыл сам мастеркард, баллы недавние начисляются успешно
скоро укрсиб должны начислить - проверю и в нем
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 09 лип, 2022 10:03

ОТПшне золото списав три місяці назад, курс 12,5 якраз за паливо на АЗС повернули. ПУМБою декілька років назад користувався, зараз нічого преміального там нема. ukrsibbank теж очікую, і цікаво чи по ньюкард нарахують 5% :))))
root
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Повідомлення Додано: Суб 09 лип, 2022 10:06

  root написав:ОТПшне золото списав три місяці назад, курс 12,5 якраз за паливо на АЗС повернули. ПУМБою декілька років назад користувався, зараз нічого преміального там нема. ukrsibbank теж очікую, і цікаво чи по ньюкард нарахують 5% :))))


я в июне вроде тоже посписывал, отметив подорожавшее сильпо, ну ОТП списал компенсацией за такси кажется,
а сейчас такой нежданчик... ну ждем
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 13:19

Говорят, в ОТП тоже принимают гривну на 3х-месячный депозит в валюте. Кто-то знает условия?
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 14:20

Искатель
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klug
 
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