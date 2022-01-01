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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 лип, 2022 09:47
cohan написав:
для Блэка вторую можно но только на родтственника
тю, теж мені проблема, на дружину, на дитину, беріть і користуйтесь самі
p.s.
я тут вирішив поки коней не гоняти в ОТП, зміщуюсь, пристрелююсь в ukrsibbank, там курси валют найсмачніші а ще пишуть що повернули золото мастеркарда.
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root
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Додано: Суб 09 лип, 2022 09:52
root написав: cohan написав:
для Блэка вторую можно но только на родтственника
тю, теж мені проблема, на дружину, на дитину, беріть і користуйтесь самі
p.s.
я тут вирішив поки коней не гоняти в ОТП, зміщуюсь, пристрелююсь в ukrsibbank, там курси валют найсмачніші а ще пишуть що повернули золото мастеркарда.
сегодня пробовал за ПУМБ баллы купить уклон - шиш
не знаю - глюк или прикрыл сам мастеркард, баллы недавние начисляются успешно
скоро укрсиб должны начислить - проверю и в нем
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cohan
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Додано: Суб 09 лип, 2022 10:03
ОТПшне золото списав три місяці назад, курс 12,5 якраз за паливо на АЗС повернули. ПУМБою декілька років назад користувався, зараз нічого преміального там нема. ukrsibbank теж очікую, і цікаво чи по ньюкард нарахують 5%
)))
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root
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Додано: Суб 09 лип, 2022 10:06
root написав:
ОТПшне золото списав три місяці назад, курс 12,5 якраз за паливо на АЗС повернули. ПУМБою декілька років назад користувався, зараз нічого преміального там нема. ukrsibbank теж очікую, і цікаво чи по ньюкард нарахують 5%
)))
я в июне вроде тоже посписывал, отметив подорожавшее сильпо, ну ОТП списал компенсацией за такси кажется,
а сейчас такой нежданчик... ну ждем
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cohan
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Додано: Сер 27 лип, 2022 13:19
Говорят, в ОТП тоже принимают гривну на 3х-месячный депозит в валюте. Кто-то знает условия?
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Додано: Сер 27 лип, 2022 14:20
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klug
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Додано: Чет 28 лип, 2022 16:01
Оформив деп, якщо не брати разові коміссії (300грн за пакет, можливо якщо сперечатись можно було відмовитись але було впадлу) та (100 грн незнижувальних залишок)
то вийшло 50011 за 1350, тобто курс 37.04(0.3%коміссії банку), якщо з разовим пакетом то 50311 за 1350 і 37.26
з плюсів порівнюючи з держ укргазом та ексімом, ДУЖЕ швидко все - черги нуль і процесс вже налажений
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gonzo
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Додано: Чет 28 лип, 2022 16:26
gonzo
а коли прийде час знімати депо, то на касі 1% за цю процедуру?
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root
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Додано: Чет 28 лип, 2022 17:36
root написав:gonzo
а коли прийде час знімати депо, то на касі 1% за цю процедуру?
Да.
ОТП самый хитрозадый прлучился.
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ВIВ
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