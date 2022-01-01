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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ОТП БАНК 3.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 10:44

А если на дебетку закинуть ОТП тикетс закинуть грн по п2п и прийти в отделение открыть долларовый депо - возможна схема? Чтобы с наличкой не связываться
la9
 
Повідомлень: 2258
З нами з: 02.07.09
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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