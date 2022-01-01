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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 лип, 2022 10:44
А если на дебетку закинуть ОТП тикетс закинуть грн по п2п и прийти в отделение открыть долларовый депо - возможна схема? Чтобы с наличкой не связываться
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la9
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Додано: Суб 30 лип, 2022 23:26
la9 написав:
А если на дебетку закинуть ОТП тикетс закинуть грн по п2п и прийти в отделение открыть долларовый депо - возможна схема? Чтобы с наличкой не связываться
с тикетса после проводки п2п нужно будет перекинуть грн. на текущий
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uaprofi
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