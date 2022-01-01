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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОТП БАНК 3.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 10:44

А если на дебетку закинуть ОТП тикетс закинуть грн по п2п и прийти в отделение открыть долларовый депо - возможна схема? Чтобы с наличкой не связываться
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 23:26

  la9 написав:А если на дебетку закинуть ОТП тикетс закинуть грн по п2п и прийти в отделение открыть долларовый депо - возможна схема? Чтобы с наличкой не связываться


с тикетса после проводки п2п нужно будет перекинуть грн. на текущий
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 09:22

  uaprofi написав:
  la9 написав:А если на дебетку закинуть ОТП тикетс закинуть грн по п2п и прийти в отделение открыть долларовый депо - возможна схема? Чтобы с наличкой не связываться


с тикетса после проводки п2п нужно будет перекинуть грн. на текущий


входящих манисенд у цыгана (как тянулкой так и толкалкой) зачисляется мгновенной проводкой и несанкционированного овера в связи с этим у него не бывает.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 15:53

Re: ОТП БАНК

  IMPRINTER написав:входящих манисенд у цыгана (как тянулкой так и толкалкой) зачисляется мгновенной проводкой и несанкционированного овера в связи с этим у него не бывает.


Вы же знаете что так происходит в 99% случаев
(бывало что и по тропе через день проводили)
но благо в отп это всегда можно проверить в информативной выписке
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 15:59

  uaprofi написав:
  IMPRINTER написав:входящих манисенд у цыгана (как тянулкой так и толкалкой) зачисляется мгновенной проводкой и несанкционированного овера в связи с этим у него не бывает.


Вы же знаете что так происходит в 99% случаев
(бывало что и по тропе через день проводили)
но благо в отп это всегда можно проверить в информативной выписке


тропа - это НЕ МАНИСЕНД, а речь была о манисендах.
IMPRINTER
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