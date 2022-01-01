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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 лип, 2022 10:44
А если на дебетку закинуть ОТП тикетс закинуть грн по п2п и прийти в отделение открыть долларовый депо - возможна схема? Чтобы с наличкой не связываться
Додано: Суб 30 лип, 2022 23:26
Додано: Нед 31 лип, 2022 09:22
входящих манисенд у цыгана (как тянулкой так и толкалкой) зачисляется мгновенной проводкой и несанкционированного овера в связи с этим у него не бывает.
Додано: Нед 31 лип, 2022 15:53
Re: ОТП БАНК
Вы же знаете что так происходит в 99% случаев
(бывало что и по тропе через день проводили)
но благо в отп это всегда можно проверить в информативной выписке
Додано: Нед 31 лип, 2022 15:59
тропа - это НЕ МАНИСЕНД, а речь была о манисендах.
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