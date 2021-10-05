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ОТП БАНК
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Додано: Суб 30 лип, 2022 10:44
А если на дебетку закинуть ОТП тикетс закинуть грн по п2п и прийти в отделение открыть долларовый депо - возможна схема? Чтобы с наличкой не связываться
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la9
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Додано: Суб 30 лип, 2022 23:26
la9 написав:
А если на дебетку закинуть ОТП тикетс закинуть грн по п2п и прийти в отделение открыть долларовый депо - возможна схема? Чтобы с наличкой не связываться
с тикетса после проводки п2п нужно будет перекинуть грн. на текущий
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uaprofi
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Додано: Нед 31 лип, 2022 09:22
uaprofi написав: la9 написав:
А если на дебетку закинуть ОТП тикетс закинуть грн по п2п и прийти в отделение открыть долларовый депо - возможна схема? Чтобы с наличкой не связываться
с тикетса после проводки п2п нужно будет перекинуть грн. на текущий
входящих манисенд у цыгана (как тянулкой так и толкалкой) зачисляется мгновенной проводкой и несанкционированного овера в связи с этим у него не бывает.
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IMPRINTER
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Додано: Нед 31 лип, 2022 15:53
IMPRINTER написав:
входящих манисенд у цыгана (как тянулкой так и толкалкой) зачисляется мгновенной проводкой
и несанкционированного овера в связи с этим у него не бывает.
Вы же знаете что так происходит в 99% случаев
(бывало что и по тропе через день проводили)
но благо в отп это всегда можно проверить в информативной выписке
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uaprofi
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Додано: Нед 31 лип, 2022 15:59
uaprofi написав: IMPRINTER написав:
входящих манисенд у цыгана (как тянулкой так и толкалкой) зачисляется мгновенной проводкой
и несанкционированного овера в связи с этим у него не бывает.
Вы же знаете что так происходит в 99% случаев
(бывало что и по тропе через день проводили)
но благо в отп это всегда можно проверить в информативной выписке
тропа - это НЕ МАНИСЕНД, а речь была о манисендах.
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IMPRINTER
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Додано: Нед 31 лип, 2022 23:46
ВIВ написав: root написав:gonzo
а коли прийде час знімати депо, то на касі 1% за цю процедуру?
Да.
ОТП самый хитрозадый прлучился.
без мзды совсемсовсем не выйти?
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Додано: Нед 31 лип, 2022 23:55
gonzo написав:
Оформив деп, якщо не брати разові коміссії (300грн за пакет, можливо якщо сперечатись можно було відмовитись але було впадлу) та (100 грн незнижувальних залишок)
сказали, вроде если новый клиент сначала откроет депо 10000грн на 1 мес
- то оба счета откроют бесплатно.
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