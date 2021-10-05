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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ОТП БАНК 3.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 11:08

Re: ОТП БАНК

  STIGA написав:https://t.me/otpcreditua/9

Вітаємо 🇺🇦

Давно не було від нас новин. Нині, як і раніше, поділимося новинкою, яку Банк запустить вже у червні.

Незважаючи на війну і нові виклики, які тепер нам треба долати щодня — OTP продовжує лупати скалу банківських продуктів і робити їх кращими для вас.

Розуміючи, наскільки відвідування відділень банку сьогодні не на часі, а для багатьох співгромадян взагалі є неможливим, ми анонсуємо запуск першої віртуальної картки від OTP:

💳 Ладна Картка. Картка, з якою все добре

❇️ Віртуальна – відкривається прямо у застосунку OTP Credit
❇️ Відкриття та обслуговування – безкоштовне
❇️ Прості тарифи. Наприклад, комісія за зняття готівки в будь-яких банкоматах України – 1%
❇️ Про інші особливості картки розповімо згодом

Ця картка особлива не лише з точки зору функціональності. Це буде картка з особливим українським настроєм.

Нині ми всі знову переосмислюємо себе та звертаємося до нашої історії, мови, традицій. Ми захотіли надати додаткової ідентичності і Ладній картці. Назву знайшли серед питомих українських слів, які раніше були у широкому вжитку. А в дизайні хочемо використати візуальні символи, що здавна пов’язані з домом, теплом, та достатком.

Тепер попросимо вас проголосувати за те, який вигляд матиме картка у ваших додатках та у віртуальному гаманці.
Сегодня в мобильном приложении "OTP Кредит" увидел возможность оформить данную карту (полное название продукта -- "платіжна картка «Digital Card»"). Из известного по тарифам:
  • випуск та підтримка -- 0 ₴;
  • зняття готівки по Україні -- 1 %;
  • зняття готівки закордоном -- 4 %;
  • поповнення картки -- 0 ₴У;
  • перекази в межах банку -- 0 ₴;
  • перекази на картки інших банків -- 5 ₴ (до 1к ₴) і 10 ₴ (від 1к ₴);
  • за користування кредитом -- 0,01 % (у пільговому періоді) і 3,3 % (поза пільгового періоду);
  • мінімальний платіж -- 5 % (від 50 ₴, але не більше заборгованості);
  • строк кредитної лінії -- 12 місяців (із правом пролонгації).
Детальных тарифов на сайте банка нет, в мобильном приложении тоже. Складывается впечатление, что банк предлагает оформить "кота в мешке". Из того, что получается узнать про карту это озвученная выше информация и паспорт потребительского кредита.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 11:49

Howl

тарифы есть на сайте, плохо ищите.

https://ru.otpbank.com.ua/pdf/privatecl ... l-card.pdf

по тарифам вопросов нет ... есть вопрос тока относительно того, можно ли ее открыть тока в гривне или в валюте тоже ибо я открыл в гривне, а в валюте чтоб открыть уже кнопка пропала.
IMPRINTER
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