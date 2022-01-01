Давно не було від нас новин. Нині, як і раніше, поділимося новинкою, яку Банк запустить вже у червні.
Незважаючи на війну і нові виклики, які тепер нам треба долати щодня — OTP продовжує лупати скалу банківських продуктів і робити їх кращими для вас.
Розуміючи, наскільки відвідування відділень банку сьогодні не на часі, а для багатьох співгромадян взагалі є неможливим, ми анонсуємо запуск першої віртуальної картки від OTP:
💳 Ладна Картка. Картка, з якою все добре
❇️ Віртуальна – відкривається прямо у застосунку OTP Credit ❇️ Відкриття та обслуговування – безкоштовне ❇️ Прості тарифи. Наприклад, комісія за зняття готівки в будь-яких банкоматах України – 1% ❇️ Про інші особливості картки розповімо згодом
Ця картка особлива не лише з точки зору функціональності. Це буде картка з особливим українським настроєм.
Нині ми всі знову переосмислюємо себе та звертаємося до нашої історії, мови, традицій. Ми захотіли надати додаткової ідентичності і Ладній картці. Назву знайшли серед питомих українських слів, які раніше були у широкому вжитку. А в дизайні хочемо використати візуальні символи, що здавна пов’язані з домом, теплом, та достатком.
Тепер попросимо вас проголосувати за те, який вигляд матиме картка у ваших додатках та у віртуальному гаманці.
Сегодня в мобильном приложении "OTP Кредит" увидел возможность оформить данную карту (полное название продукта -- "платіжна картка «Digital Card»"). Из известного по тарифам:
випуск та підтримка -- 0 ₴;
зняття готівки по Україні -- 1 %;
зняття готівки закордоном -- 4 %;
поповнення картки -- 0 ₴У;
перекази в межах банку -- 0 ₴;
перекази на картки інших банків -- 5 ₴ (до 1к ₴) і 10 ₴ (від 1к ₴);
за користування кредитом -- 0,01 % (у пільговому періоді) і 3,3 % (поза пільгового періоду);
мінімальний платіж -- 5 % (від 50 ₴, але не більше заборгованості);
строк кредитної лінії -- 12 місяців (із правом пролонгації).
Детальных тарифов на сайте банка нет, в мобильном приложении тоже. Складывается впечатление, что банк предлагает оформить "кота в мешке". Из того, что получается узнать про карту это озвученная выше информация и паспорт потребительского кредита.