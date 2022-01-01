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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 сер, 2022 20:18
IMPRINTER написав:
давно ее пополняли валютой? с 30 мая вроде 2% ввели.
так "вродє" чи таки ввели?
кожен місяць, ніяких % не бачу, останній вхід був пару неділь назад.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 23:15
root написав: IMPRINTER написав:
давно ее пополняли валютой? с 30 мая вроде 2% ввели.
так "вродє" чи таки ввели?
кожен місяць, ніяких % не бачу, останній вхід був пару неділь назад.
по тарифам 1,2%https://ru.otpbank.com.ua/pdf/privatecl ... -loyal.pdf
если не взяли - то вам повезло - но всегда можно досписать )
*- некарточные счета - 2%
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Додано: Пон 01 сер, 2022 23:17
Howl написав: IMPRINTER написав:
+ у нее бесплатное пополнение ...
Ну я не нашёл возможности применить эту карту. Все выходы банком перекрыты + никаких особенностей. Возможно, для текущих клиентов банка она интересна своей простотой.
Что касается валютных карт, то данная карта подносится как кредитная карта, а такие карты выпускаются в гривне. Это моё понимание из-за названия тарифов и описания в паспорте на кредит.
я так понимаю валютные карты Ладна картка (диджитал) еще открыть нельзя, не реализовано
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Додано: Пон 01 сер, 2022 23:28
del pls
Востаннє редагувалось root
в Пон 01 сер, 2022 23:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 23:37
IMPRINTER
прошу вибачення, дійсно, за останні два зарахування з мене таки взяли 1,2%
оце я дав...
а 27.05 ще не брали.
По ходу треба шукати інші для себе варіанти.
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Пон 01 сер, 2022 19:44
sens
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