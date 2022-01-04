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Обслуговування в українських
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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ОТП БАНК 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
25%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 20:18

  IMPRINTER написав:давно ее пополняли валютой? с 30 мая вроде 2% ввели.


так "вродє" чи таки ввели? ;) кожен місяць, ніяких % не бачу, останній вхід був пару неділь назад.
root
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 23:15

  root написав:
  IMPRINTER написав:давно ее пополняли валютой? с 30 мая вроде 2% ввели.


так "вродє" чи таки ввели? ;) кожен місяць, ніяких % не бачу, останній вхід був пару неділь назад.


по тарифам 1,2%
https://ru.otpbank.com.ua/pdf/privatecl ... -loyal.pdf

если не взяли - то вам повезло - но всегда можно досписать )

*- некарточные счета - 2%
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 23:17

  Howl написав:
  IMPRINTER написав:+ у нее бесплатное пополнение ...
Ну я не нашёл возможности применить эту карту. Все выходы банком перекрыты + никаких особенностей. Возможно, для текущих клиентов банка она интересна своей простотой.

Что касается валютных карт, то данная карта подносится как кредитная карта, а такие карты выпускаются в гривне. Это моё понимание из-за названия тарифов и описания в паспорте на кредит.


я так понимаю валютные карты Ладна картка (диджитал) еще открыть нельзя, не реализовано
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 23:28

del pls
Востаннє редагувалось root в Пон 01 сер, 2022 23:38, всього редагувалось 1 раз.
root
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 23:37

IMPRINTER
прошу вибачення, дійсно, за останні два зарахування з мене таки взяли 1,2%
оце я дав... :oops:

а 27.05 ще не брали.

По ходу треба шукати інші для себе варіанти.
root
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 09:38

  cohan написав:
  curiousobro написав:
  klug написав:Апетити ростуть: viewtopic.php?p=5466276#p5466276

Только что спросил ради интереса - еще нужно разместить депозит 10к на месяц :)
Цыгане


где так мучают? или это новых клиентов? я что 29го что сегодня - все гладко, за 50123грн $1350 на депо

Не новых.
Львов.
Может конечно перегибы на местах.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 21:52

  IMPRINTER написав:
  Howl написав:
  IMPRINTER написав:+ у нее бесплатное пополнение ...
Ну я не нашёл возможности применить эту карту. Все выходы банком перекрыты + никаких особенностей. Возможно, для текущих клиентов банка она интересна своей простотой.

Что касается валютных карт, то данная карта подносится как кредитная карта, а такие карты выпускаются в гривне. Это моё понимание из-за названия тарифов и описания в паспорте на кредит.


я так понимаю валютные карты Ладна картка (диджитал) еще открыть нельзя, не реализовано


да если и можно, пополняха все равно 1,2%
https://ru.otpbank.com.ua/pdf/privatecl ... l-card.pdf
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 22:34

Отакої, венгр сьогодні поправив тарифи :))) Ну от толку з такої картки? кого вона зацікавить?
root
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 08:24

  root написав:Отакої, венгр сьогодні поправив тарифи :))) Ну от толку з такої картки? кого вона зацікавить?

наверно форум почитывают :mrgreen:
cohan
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