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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:41
root написав:
100%
))
ну т.е. надо каждый день тут кричать, шоб убрали мзду 1% за снятие нала с карты - иииии... получится, уберут?
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flysoulfly
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