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Обслуговування в українських
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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ОТП БАНК 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
25%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:41

  root написав:100% :)))

ну т.е. надо каждый день тут кричать, шоб убрали мзду 1% за снятие нала с карты - иииии... получится, уберут?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:54

Читайте все це в зворотному напрямку ;)
root
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  #<1 ... 15161718
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