|
|
|
ОТП БАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:41
root написав:
100%
))
ну т.е. надо каждый день тут кричать, шоб убрали мзду 1% за снятие нала с карты - иииии... получится, уберут?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 770
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 301 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:13
появились валютные Ладны, но и тарифы сразу подшаманили - по валюткам тоже 1,2% пришили
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38646
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 221 раз.
- Подякували: 6166 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:48
Що ще раз підтверджує, фтопку цю картку.
-
root
-
-
- Повідомлень: 906
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 183 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|294
|445750
|
|
|4032
|1747469
|
П'ят 05 сер, 2022 14:50
root
|
|63
|23105
|
П'ят 05 сер, 2022 14:16
sens
|