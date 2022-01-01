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Обслуговування в українських
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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ОТП БАНК 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
25%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:41

  root написав:100% :)))

ну т.е. надо каждый день тут кричать, шоб убрали мзду 1% за снятие нала с карты - иииии... получится, уберут?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:54

Читайте все це в зворотному напрямку ;)
root
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:13

появились валютные Ладны, но и тарифы сразу подшаманили - по валюткам тоже 1,2% пришили

кенкенке.png
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:48

Що ще раз підтверджує, фтопку цю картку.
root
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:57

  root написав:Що ще раз підтверджує, фтопку цю картку.

вход через социальный доллар остается все же
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 12:51

Re: ОТП БАНК

а как люди снимают обычные долларовые депозиты? тоже с комиссией 1%?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 13:06

  Andey написав:а как люди снимают обычные долларовые депозиты? тоже с комиссией 1%?


внесенные налом - 0%, кстати, интересно как пойдут соцдолларовые, наверно все же 1% будет
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 17:26

  Andey написав:а как люди снимают обычные долларовые депозиты? тоже с комиссией 1%?


у цыгана есть такое понятие как "виртуальный баланс" ... он считается на ваш ИНН ... все что вы внесли когда-либо налом снимается бесплатно, все что выше - за деньги.
IMPRINTER
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