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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:41
root написав:
100%
))
ну т.е. надо каждый день тут кричать, шоб убрали мзду 1% за снятие нала с карты - иииии... получится, уберут?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:13
появились валютные Ладны, но и тарифы сразу подшаманили - по валюткам тоже 1,2% пришили
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:48
Що ще раз підтверджує, фтопку цю картку.
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root
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:57
root написав:
Що ще раз підтверджує, фтопку цю картку.
вход через социальный доллар остается все же
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cohan
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Додано: Суб 06 сер, 2022 12:51
а как люди снимают обычные долларовые депозиты? тоже с комиссией 1%?
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Andey
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Додано: Суб 06 сер, 2022 13:06
Andey написав:
а как люди снимают обычные долларовые депозиты? тоже с комиссией 1%?
внесенные налом - 0%, кстати, интересно как пойдут соцдолларовые, наверно все же 1% будет
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cohan
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Додано: Суб 06 сер, 2022 17:26
Andey написав:
а как люди снимают обычные долларовые депозиты? тоже с комиссией 1%?
у цыгана есть такое понятие как "виртуальный баланс" ... он считается на ваш ИНН ... все что вы внесли когда-либо налом снимается бесплатно, все что выше - за деньги.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 17:17
банк приподнял курс покупки $ для оформления 50К_депо,
чи люди брешуть?
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flysoulfly
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Додано: Нед 07 сер, 2022 21:44
flysoulfly написав:
банк приподнял курс покупки $ для оформления 50К_депо,
чи люди брешуть?
так только ж раз в месяц можно, кто зна какой он 1го сентября будет
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cohan
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