А на сайте Тикетса мона щас купить ж/д билеты за ОТП-бонусы или всьоо?
У меня чото вот не получается
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 сер, 2022 20:57
А на сайте Тикетса мона щас купить ж/д билеты за ОТП-бонусы или всьоо?
У меня чото вот не получается
Додано: Пон 08 сер, 2022 21:01
Re: ОТП БАНК
В суботу купляв.
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