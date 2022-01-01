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Обслуговування в українських
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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ОТП БАНК 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
25%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 20:57

А на сайте Тикетса мона щас купить ж/д билеты за ОТП-бонусы или всьоо?
У меня чото вот не получается
Amethyst
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Повідомлень: 2849
З нами з: 05.05.21
Подякував: 174 раз.
Подякували: 525 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 21:01

Re: ОТП БАНК

В суботу купляв.
Кочевник
 
Повідомлень: 2208
З нами з: 16.02.17
Подякував: 365 раз.
Подякували: 159 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 08:25

Amethyst
А вони ще нараховуються? :shock:
V2
4
 
Повідомлень: 7620
З нами з: 03.07.09
Подякував: 278 раз.
Подякували: 1273 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 08:33

  V2 написав:Amethyst
А вони ще нараховуються? :shock:

Ні, але є в залишку... ну курдупельок, який я не міг витратити з початком війни.
Но вчора перевірив і таки вже можна купити квитки на Львів, от думаю прокататися
Amethyst
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Повідомлень: 2849
З нами з: 05.05.21
Подякував: 174 раз.
Подякували: 525 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:02

Re: ОТП БАНК

З 31.08. ОТП змінює тарифи по преміальним пакетам!!!

В Легкому була умова безоплатності - 5000 грн./міс.,
стала -
1. надходження коштів на загальну суму 15 000 (п'ятнадцять тисяч) гривень або більше
будь-яким чином, окрім переказу між власними рахунками та рахунками інших фізичних осіб в рамках ОТП Банку.
та/або
2. наявності строкового депозиту від 30 000 (тридцяти тисяч) гривень.
V2
4
 
Повідомлень: 7620
З нами з: 03.07.09
Подякував: 278 раз.
Подякували: 1273 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:07

V2

ого, прижимають :evil:
root
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Повідомлень: 907
З нами з: 04.03.15
Подякував: 184 раз.
Подякували: 115 раз.
 
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