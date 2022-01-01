А на сайте Тикетса мона щас купить ж/д билеты за ОТП-бонусы или всьоо?
У меня чото вот не получается
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 сер, 2022 20:57
А на сайте Тикетса мона щас купить ж/д билеты за ОТП-бонусы или всьоо?
У меня чото вот не получается
Додано: Пон 08 сер, 2022 21:01
Re: ОТП БАНК
В суботу купляв.
Додано: Вів 09 сер, 2022 08:33
Додано: Вів 09 сер, 2022 12:02
Re: ОТП БАНК
З 31.08. ОТП змінює тарифи по преміальним пакетам!!!
В Легкому була умова безоплатності - 5000 грн./міс.,
стала -
1. надходження коштів на загальну суму 15 000 (п'ятнадцять тисяч) гривень або більше
будь-яким чином, окрім переказу між власними рахунками та рахунками інших фізичних осіб в рамках ОТП Банку.
та/або
2. наявності строкового депозиту від 30 000 (тридцяти тисяч) гривень.
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