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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 сер, 2022 20:57
А на сайте Тикетса мона щас купить ж/д билеты за ОТП-бонусы или всьоо?
У меня чото вот не получается
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Amethyst
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Додано: Пон 08 сер, 2022 21:01
В суботу купляв.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 08:25
Amethyst
А вони ще нараховуються?
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V2
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Додано: Вів 09 сер, 2022 08:33
V2 написав:Amethyst
А вони ще нараховуються?
Ні, але є в залишку... ну курдупельок, який я не міг витратити з початком війни.
Но вчора перевірив і таки вже можна купити квитки на Львів, от думаю прокататися
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Amethyst
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Додано: Вів 09 сер, 2022 12:02
З 31.08. ОТП змінює тарифи по преміальним пакетам!!!
В Легкому була умова безоплатності - 5000 грн./міс.,
стала -
1. надходження коштів на загальну суму 15 000 (п'ятнадцять тисяч) гривень або більше
будь-яким чином, окрім переказу між власними рахунками та рахунками інших фізичних осіб в рамках ОТП Банку.
та/або
2. наявності строкового депозиту від 30 000 (тридцяти тисяч) гривень.
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V2
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Додано: Вів 09 сер, 2022 14:00
В київському відділені на жілянській дівчини сьогодні залупили "нові умови":
курс 37.8 + разово 300грн +100грн не знімальний залишок + паралельно відкрити гривне деп на 10000грн на 3 місяці
якщо підвести ітог, і це не ініціатіва відділеня то циган йде за рос кораблем
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gonzo
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Додано: Вів 09 сер, 2022 14:06
V2 написав:
З 31.08. ОТП змінює тарифи по преміальним пакетам!!!
В Легкому була умова безоплатності - 5000 грн./міс.,
стала -
1. надходження коштів на загальну суму 15 000 (п'ятнадцять тисяч) гривень або більше
будь-яким чином, окрім переказу між власними рахунками та рахунками інших фізичних осіб в рамках ОТП Банку.
та/або
2. наявності строкового депозиту від 30 000 (тридцяти тисяч) гривень.
де-факто ввели плату 4 грн. за обслугу
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IMPRINTER
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Додано: Вів 09 сер, 2022 14:58
gonzo написав:
В київському відділені на жілянській дівчини сьогодні залупили "нові умови":
курс 37.8 + разово 300грн +100грн не знімальний залишок + паралельно відкрити гривне деп на 10000грн на 3 місяці
І це лише вхід. Що вже буде за 3 міс. на виході можна лише гадати.
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klug
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Додано: Вів 09 сер, 2022 15:15
V2 написав:
З 31.08. ОТП змінює тарифи по преміальним пакетам!!!
В Легкому була умова безоплатності - 5000 грн./міс.,
стала -
1. надходження коштів на загальну суму 15 000 (п'ятнадцять тисяч) гривень або більше
будь-яким чином, окрім переказу між власними рахунками та рахунками інших фізичних осіб в рамках ОТП Банку.
та/або
2. наявності строкового депозиту від 30 000 (тридцяти тисяч) гривень.
сцуки!
переходим на Легку
за 30 (ну илм сколько там) можно и с Авалем связаться
70 за Сигнатуру
а в Агриколе?
в агриколе 50 в ЛАФорс, но там не виза
впрочем и тут не виза
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cohan
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