шо вы пугаете
теперь тратить на надо, наконец-то
надходження обеспечим
херово правда с фри снятием с кредитки, ну. так полагаю Импринтер имеет в вмиду что с дебетки заслать сэп по десяточке можно будет
нормас! поддерживаю!
еще б сич загнулся...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 сер, 2022 15:22
Re: ОТП БАНК
так
шо вы пугаете
теперь тратить на надо, наконец-то
надходження обеспечим
херово правда с фри снятием с кредитки, ну. так полагаю Импринтер имеет в вмиду что с дебетки заслать сэп по десяточке можно будет
нормас! поддерживаю!
еще б сич загнулся...
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