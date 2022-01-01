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Обслуговування в українських
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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ОТП БАНК 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
25%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 15:22

Re: ОТП БАНК

так
шо вы пугаете
https://ru.otpbank.com.ua/upload/medial ... n_3108.pdf

теперь тратить на надо, наконец-то
надходження обеспечим

херово правда с фри снятием с кредитки, ну. так полагаю Импринтер имеет в вмиду что с дебетки заслать сэп по десяточке можно будет

нормас! поддерживаю!

еще б сич загнулся...
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 17:10

cohan

ну таке собі, на фоні того що раніше мені давали горіхи та плюшки, то тепер навпаки, плюшки треба дати банку :mrgreen:

Для мене весь смак продукту пропадає, адже раніше акцент був на онлайн платежі і отримання кешбеку через Мастекард ревордс золотими балами. Вторинною плюшкою було аеропортові привілеї та друга картка на дружину. Тепер цього нема і коли буде невідомо, тож потроху в пошуках нової гавані :)
root
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