шо вы пугаете
теперь тратить на надо, наконец-то
надходження обеспечим
херово правда с фри снятием с кредитки, ну. так полагаю Импринтер имеет в вмиду что с дебетки заслать сэп по десяточке можно будет
нормас! поддерживаю!
еще б сич загнулся...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 сер, 2022 15:22
Re: ОТП БАНК
так
шо вы пугаете
теперь тратить на надо, наконец-то
надходження обеспечим
херово правда с фри снятием с кредитки, ну. так полагаю Импринтер имеет в вмиду что с дебетки заслать сэп по десяточке можно будет
нормас! поддерживаю!
еще б сич загнулся...
Додано: Вів 09 сер, 2022 17:10
cohan
ну таке собі, на фоні того що раніше мені давали горіхи та плюшки, то тепер навпаки, плюшки треба дати банку
Для мене весь смак продукту пропадає, адже раніше акцент був на онлайн платежі і отримання кешбеку через Мастекард ревордс золотими балами. Вторинною плюшкою було аеропортові привілеї та друга картка на дружину. Тепер цього нема і коли буде невідомо, тож потроху в пошуках нової гавані
Додано: Вів 09 сер, 2022 19:21
то е так, але ж курс за картками привабливий,
не завжди - особливо коли Пейпал за курсом НБУ значно нижче, але на часи
Пейпал пропонував щось на кшалт 37,75, ОТП 37,35(30 для Премиума)
Додано: Вів 09 сер, 2022 19:49
З курсами теж не солодко, особливо після того як НБУ плюсанув курс А я до цього комбінував укрсіб та отпшку. А тепер тільки Альфа дає оптимальний курс. ОТП відразу заряджає з нехилим запасом, хоча списує потім по +- нормальному курсу.
p.s
укрсіб красунчики, такі шикардосні курси карткові були, жоден інший банк навіть і поруч не дотягував
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