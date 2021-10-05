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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ОТП БАНК 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 15:22

Re: ОТП БАНК

так
шо вы пугаете
https://ru.otpbank.com.ua/upload/medial ... n_3108.pdf

теперь тратить на надо, наконец-то
надходження обеспечим

херово правда с фри снятием с кредитки, ну. так полагаю Импринтер имеет в вмиду что с дебетки заслать сэп по десяточке можно будет

нормас! поддерживаю!

еще б сич загнулся...
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 17:10

cohan

ну таке собі, на фоні того що раніше мені давали горіхи та плюшки, то тепер навпаки, плюшки треба дати банку :mrgreen:

Для мене весь смак продукту пропадає, адже раніше акцент був на онлайн платежі і отримання кешбеку через Мастекард ревордс золотими балами. Вторинною плюшкою було аеропортові привілеї та друга картка на дружину. Тепер цього нема і коли буде невідомо, тож потроху в пошуках нової гавані :)
root
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:21

  root написав:cohan

ну таке собі, на фоні того що раніше мені давали горіхи та плюшки, то тепер навпаки, плюшки треба дати банку :mrgreen:

Для мене весь смак продукту пропадає, адже раніше акцент був на онлайн платежі і отримання кешбеку через Мастекард ревордс золотими балами. Вторинною плюшкою було аеропортові привілеї та друга картка на дружину. Тепер цього нема і коли буде невідомо, тож потроху в пошуках нової гавані :)


то е так, але ж курс за картками привабливий,
не завжди - особливо коли Пейпал за курсом НБУ значно нижче, але на часи
Пейпал пропонував щось на кшалт 37,75, ОТП 37,35(30 для Премиума)
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:49

З курсами теж не солодко, особливо після того як НБУ плюсанув курс :) А я до цього комбінував укрсіб та отпшку. А тепер тільки Альфа дає оптимальний курс. ОТП відразу заряджає з нехилим запасом, хоча списує потім по +- нормальному курсу.

p.s
укрсіб красунчики, такі шикардосні курси карткові були, жоден інший банк навіть і поруч не дотягував 8)
root
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 18:52

Цікаво, треба зателефонувати спитати що буде після оновлення тарифу, раніше для Premium Black Edition давали безкоштовно знімати готівку в любому банкоматі, до 60 тис.\міс. А зараз брендовану рекламну сторінку https://premium-banking.otpbank.com.ua/ взагалі приховали на сайті. :)
root
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 19:40

  root написав:Цікаво, треба зателефонувати спитати що буде після оновлення тарифу, раніше для Premium Black Edition давали безкоштовно знімати готівку в любому банкоматі, до 60 тис.\міс. А зараз брендовану рекламну сторінку https://premium-banking.otpbank.com.ua/ взагалі приховали на сайті. :)


а сейчас оно разве работает? с 7 июля срочка по звездочке "в рамках лимита 60 000 безкоштовно" пропала
https://www.otpbank.com.ua/pdf/privatec ... dition.pdf

там и раньше было что-то мутное "со второго месяца", или то по валюте, не вспомню (
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 20:06

Раніше я в тарифах цієї безплатки зняття не бачив теж, тільки там в рекламній сторінці та на гарячці підтвердили. Так само як і відвідини зали Lounge Key, в тарифах писали(і зараз теж є) 32 доляри, а на справді можна було відвідати безкоштовно. Якщо буде час подзвоню розпитаю, може що підкажуть по плюшкам, бонусам, горіхам.
root
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