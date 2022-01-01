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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 сер, 2022 19:00
Наличную валюту в даннойбанке купить можно? Или приходите завтра?
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Ratatui
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Додано: Сер 31 сер, 2022 23:58
Ratatui написав:
Наличную валюту в даннойбанке купить можно? Или приходите завтра?
в мирные времена цыган продажу валюты считал как акт багодеяния
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IMPRINTER
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Додано: Чет 01 вер, 2022 07:29
IMPRINTER написав: Ratatui написав:
Наличную валюту в даннойбанке купить можно? Или приходите завтра?
в мирные времена цыган продажу валюты считал как акт багодеяния
В бегемоте банкноты испарились, а тут получается и не начинались. Просто с данной банкой практически не имею дел поэтому и возник вопрос.
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Ratatui
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Додано: Чет 01 вер, 2022 08:17
Ratatui написав:
Укрсиб обхожу мимо с самого начала его существования. Не нравится он мне.
Ок, значить не троллінг це був. Тоді Ви наївний чи не дуже обізнаний виходить
Як ви собі уявляєте що хтось приносить валюту в касу банка по заниженому курсу? я не уявляю. Тож і укрсіб запропонував відвідати, там курс взагалі няшка.
Реально на продажу не захватите в касі нічогісінько, хіба що сам не є начальником банківського відділення, чи касиром.
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root
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Додано: Чет 01 вер, 2022 08:26
root написав: Ratatui написав:
Укрсиб обхожу мимо с самого начала его существования. Не нравится он мне.
Ок, значить не троллінг це був. Тоді Ви наївний чи не дуже обізнаний виходить
Як ви собі уявляєте що хтось приносить валюту в касу банка по заниженому курсу? я не уявляю. Тож і укрсіб запропонував відвідати, там курс взагалі няшка.
Реально на продажу не захватите в касі нічогісінько, хіба що сам не є начальником банківського відділення, чи касиром.
На прошлой неделе в бегемоте лицезрел картину когда народ сдавал по 39,50 и не слишком об этом жалел.
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Ratatui
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Додано: Чет 01 вер, 2022 08:29
Так тож зелений, банк для зомбі, там не вибаглива клієнтура
)) А в ОТП та укрсібі взагалі найнижчі курси на купівлю з усіх існуючих банків. Звісно що колись якийсь бовдур то занесе на радість керівника відділення
))
p.s.
після нагород орденами кварталівців та всяких наталок цвинтаревських я вже нічому не дивуюсь, взагалі.
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root
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Додано: Чет 01 вер, 2022 08:35
root написав:
Так тож зелений, банк для зомбі, там не вибаглива клієнтура
)) А в ОТП та укрсібі взагалі найнижчі курси на купівлю з усіх існуючих банків. Звісно що колись якийсь бовдур то занесе на радість керівника відділення
))
p.s.
після нагород орденами кварталівців та всяких наталок цвинтаревських я вже нічому не дивуюсь, взагалі.
Там хоть есть клиентура в отличие от пустых отделений ОТП и иже с ними.
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Ratatui
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