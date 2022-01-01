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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ОТП БАНК 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 19:00

Наличную валюту в даннойбанке купить можно? Или приходите завтра?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 19:24

я так розумію запитання троллінг? Загляньте в каси укрсібба, там ще дешевше ;)
root
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 23:58

  Ratatui написав:Наличную валюту в даннойбанке купить можно? Или приходите завтра?


в мирные времена цыган продажу валюты считал как акт багодеяния
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 07:29

  IMPRINTER написав:
  Ratatui написав:Наличную валюту в даннойбанке купить можно? Или приходите завтра?


в мирные времена цыган продажу валюты считал как акт багодеяния


В бегемоте банкноты испарились, а тут получается и не начинались. Просто с данной банкой практически не имею дел поэтому и возник вопрос.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 07:30

  root написав:я так розумію запитання троллінг? Загляньте в каси укрсібба, там ще дешевше ;)


Укрсиб обхожу мимо с самого начала его существования. Не нравится он мне.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 08:17

  Ratatui написав:Укрсиб обхожу мимо с самого начала его существования. Не нравится он мне.


Ок, значить не троллінг це був. Тоді Ви наївний чи не дуже обізнаний виходить :) Як ви собі уявляєте що хтось приносить валюту в касу банка по заниженому курсу? я не уявляю. Тож і укрсіб запропонував відвідати, там курс взагалі няшка.

Реально на продажу не захватите в касі нічогісінько, хіба що сам не є начальником банківського відділення, чи касиром. :mrgreen:
root
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 08:26

  root написав:
  Ratatui написав:Укрсиб обхожу мимо с самого начала его существования. Не нравится он мне.


Ок, значить не троллінг це був. Тоді Ви наївний чи не дуже обізнаний виходить :) Як ви собі уявляєте що хтось приносить валюту в касу банка по заниженому курсу? я не уявляю. Тож і укрсіб запропонував відвідати, там курс взагалі няшка.

Реально на продажу не захватите в касі нічогісінько, хіба що сам не є начальником банківського відділення, чи касиром. :mrgreen:


На прошлой неделе в бегемоте лицезрел картину когда народ сдавал по 39,50 и не слишком об этом жалел.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 08:29

Так тож зелений, банк для зомбі, там не вибаглива клієнтура :))) А в ОТП та укрсібі взагалі найнижчі курси на купівлю з усіх існуючих банків. Звісно що колись якийсь бовдур то занесе на радість керівника відділення :)))

p.s.
після нагород орденами кварталівців та всяких наталок цвинтаревських я вже нічому не дивуюсь, взагалі.
root
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 08:35

  root написав:Так тож зелений, банк для зомбі, там не вибаглива клієнтура :))) А в ОТП та укрсібі взагалі найнижчі курси на купівлю з усіх існуючих банків. Звісно що колись якийсь бовдур то занесе на радість керівника відділення :)))

p.s.
після нагород орденами кварталівців та всяких наталок цвинтаревських я вже нічому не дивуюсь, взагалі.


Там хоть есть клиентура в отличие от пустых отделений ОТП и иже с ними.
Ratatui
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