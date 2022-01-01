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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 вер, 2022 09:41
Ratatui написав:
Там хоть есть клиентура в отличие от пустых отделений ОТП и иже с ними.
Не в захист, але посперечаюсь, клієнтури достатньо і в отп і укрсібі. Звісно по головам не лазять як в привєтбанку, а для мене це великий плюс.
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root
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Додано: Чет 01 вер, 2022 10:07
root написав: Ratatui написав:
Там хоть есть клиентура в отличие от пустых отделений ОТП и иже с ними.
Не в захист, але посперечаюсь, клієнтури достатньо і в отп і укрсібі. Звісно по головам не лазять як в привєтбанку, а для мене це великий плюс.
Да у них даже в сравнени с ПУМБой пустырь полный. Бегемот то отдельная история.
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Ratatui
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Чет 01 вер, 2022 09:28
mikos
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