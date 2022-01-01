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Обслуговування в українських
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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ОТП БАНК 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 09:41

  Ratatui написав:Там хоть есть клиентура в отличие от пустых отделений ОТП и иже с ними.

Не в захист, але посперечаюсь, клієнтури достатньо і в отп і укрсібі. Звісно по головам не лазять як в привєтбанку, а для мене це великий плюс.
root
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 10:07

  root написав:
  Ratatui написав:Там хоть есть клиентура в отличие от пустых отделений ОТП и иже с ними.

Не в захист, але посперечаюсь, клієнтури достатньо і в отп і укрсібі. Звісно по головам не лазять як в привєтбанку, а для мене це великий плюс.


Да у них даже в сравнени с ПУМБой пустырь полный. Бегемот то отдельная история.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 10:41

Про відділки в Чернігові можу посперечатись, по відвідуванню ПУМБа те саме як і ці двоє.
root
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 12:51

троллінг від ОТП вищого левела?

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root
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 11:12

Re: ОТП БАНК

Стежка з Привата фсьо?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 11:18

Re: ОТП БАНК

Кочевник, наскільки розумію, то з липня 2022 року її вже не було.
Howl
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  #<1 ... 19202122
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