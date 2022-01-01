|
|
|
ОТП БАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 вер, 2022 09:41
Ratatui написав:
Там хоть есть клиентура в отличие от пустых отделений ОТП и иже с ними.
Не в захист, але посперечаюсь, клієнтури достатньо і в отп і укрсібі. Звісно по головам не лазять як в привєтбанку, а для мене це великий плюс.
-
root
-
-
- Повідомлень: 1003
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 вер, 2022 10:07
root написав: Ratatui написав:
Там хоть есть клиентура в отличие от пустых отделений ОТП и иже с ними.
Не в захист, але посперечаюсь, клієнтури достатньо і в отп і укрсібі. Звісно по головам не лазять як в привєтбанку, а для мене це великий плюс.
Да у них даже в сравнени с ПУМБой пустырь полный. Бегемот то отдельная история.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 7892
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 736 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 вер, 2022 10:41
Про відділки в Чернігові можу посперечатись, по відвідуванню ПУМБа те саме як і ці двоє.
-
root
-
-
- Повідомлень: 1003
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
-
root
-
-
- Повідомлень: 1003
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 вер, 2022 11:12
Стежка з Привата фсьо?
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2221
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 366 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 вер, 2022 11:18
Кочевник, наскільки розумію, то з липня 2022 року її вже не було.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 4740
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 497 раз.
- Подякували: 877 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2369
|1291074
|
|
|458
|471327
|
|
|47
|40280
|
Пон 12 вер, 2022 12:03
Vesna
|