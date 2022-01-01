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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 вер, 2022 09:41
Ratatui написав:
Там хоть есть клиентура в отличие от пустых отделений ОТП и иже с ними.
Не в захист, але посперечаюсь, клієнтури достатньо і в отп і укрсібі. Звісно по головам не лазять як в привєтбанку, а для мене це великий плюс.
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Додано: Чет 01 вер, 2022 10:07
root написав: Ratatui написав:
Там хоть есть клиентура в отличие от пустых отделений ОТП и иже с ними.
Не в захист, але посперечаюсь, клієнтури достатньо і в отп і укрсібі. Звісно по головам не лазять як в привєтбанку, а для мене це великий плюс.
Да у них даже в сравнени с ПУМБой пустырь полный. Бегемот то отдельная история.
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Ratatui
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Додано: Чет 01 вер, 2022 10:41
Про відділки в Чернігові можу посперечатись, по відвідуванню ПУМБа те саме як і ці двоє.
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Додано: Пон 12 вер, 2022 11:12
Стежка з Привата фсьо?
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Додано: Пон 12 вер, 2022 11:18
Кочевник, наскільки розумію, то з липня 2022 року її вже не було.
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Додано: Вів 04 жов, 2022 14:45
V2 написав:
З 31.08. ОТП змінює тарифи по преміальним пакетам!!!
В Легкому була умова безоплатності - 5000 грн./міс.,
стала -
1. надходження коштів на загальну суму 15 000 (п'ятнадцять тисяч) гривень або більше
будь-яким чином, окрім переказу між власними рахунками та рахунками інших фізичних осіб в рамках ОТП Банку.
та/або
2. наявності строкового депозиту від 30 000 (тридцяти тисяч) гривень.
̶р̶а̶ш̶и̶с̶т̶и̶ мадяри таки зняли комісію за серпень, вважаючи, що в серпні мають бути виконані всі умови:
1. з 01 по 30 серпня - витрати в розмірі не менше 5000 грн.
2. з 31 серпня - прихід коштів від 15 000 грн.
Тобто, свідомо ввели в дію тарифи не з 1-го числа, а з 31-го.
Це все, що треба знати про цей овнобанк!!!
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V2
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Додано: Вів 04 жов, 2022 17:08
V2 написав:
Це все, що треба знати про цей овнобанк!!!
А от ще один бангстер, але тут зразу дали пояснення які об'єми враховуються viewtopic.php?p=5493486#p5493486
... а до цього Алюська бешкетувала з термінами поверненням абонки
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Додано: Вів 04 жов, 2022 17:22
V2 написав: V2 написав:
З 31.08. ОТП змінює тарифи по преміальним пакетам!!!
В Легкому була умова безоплатності - 5000 грн./міс.,
стала -
1. надходження коштів на загальну суму 15 000 (п'ятнадцять тисяч) гривень або більше
будь-яким чином, окрім переказу між власними рахунками та рахунками інших фізичних осіб в рамках ОТП Банку.
та/або
2. наявності строкового депозиту від 30 000 (тридцяти тисяч) гривень.
̶р̶а̶ш̶и̶с̶т̶и̶ мадяри таки зняли комісію за серпень, вважаючи, що в серпні мають бути виконані всі умови:
1. з 01 по 30 серпня - витрати в розмірі не менше 5000 грн.
2. з 31 серпня - прихід коштів від 15 000 грн.
Тобто, свідомо ввели в дію тарифи не з 1-го числа, а з 31-го.
Це все, що треба знати про цей овнобанк!!!
угу, тоже сняли, сторно на 350 и списали 300
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