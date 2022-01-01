RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОТП БАНК

ОТП БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ОТП БАНК 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 09:41

  Ratatui написав:Там хоть есть клиентура в отличие от пустых отделений ОТП и иже с ними.

Не в захист, але посперечаюсь, клієнтури достатньо і в отп і укрсібі. Звісно по головам не лазять як в привєтбанку, а для мене це великий плюс.
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1085
З нами з: 04.03.15
Подякував: 212 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 10:07

  root написав:
  Ratatui написав:Там хоть есть клиентура в отличие от пустых отделений ОТП и иже с ними.

Не в захист, але посперечаюсь, клієнтури достатньо і в отп і укрсібі. Звісно по головам не лазять як в привєтбанку, а для мене це великий плюс.


Да у них даже в сравнени с ПУМБой пустырь полный. Бегемот то отдельная история.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7895
З нами з: 30.11.12
Подякував: 119 раз.
Подякували: 737 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 10:41

Про відділки в Чернігові можу посперечатись, по відвідуванню ПУМБа те саме як і ці двоє.
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1085
З нами з: 04.03.15
Подякував: 212 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 12:51

троллінг від ОТП вищого левела?

Зображення

:mrgreen:
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1085
З нами з: 04.03.15
Подякував: 212 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 11:12

Re: ОТП БАНК

Стежка з Привата фсьо?
Кочевник
 
Повідомлень: 2229
З нами з: 16.02.17
Подякував: 366 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 11:18

Re: ОТП БАНК

Кочевник, наскільки розумію, то з липня 2022 року її вже не було.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4827
З нами з: 08.03.18
Подякував: 499 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 14:45

  V2 написав:З 31.08. ОТП змінює тарифи по преміальним пакетам!!!

В Легкому була умова безоплатності - 5000 грн./міс.,
стала -
1. надходження коштів на загальну суму 15 000 (п'ятнадцять тисяч) гривень або більше
будь-яким чином, окрім переказу між власними рахунками та рахунками інших фізичних осіб в рамках ОТП Банку.
та/або
2. наявності строкового депозиту від 30 000 (тридцяти тисяч) гривень.


̶р̶а̶ш̶и̶с̶т̶и̶ мадяри таки зняли комісію за серпень, вважаючи, що в серпні мають бути виконані всі умови:
1. з 01 по 30 серпня - витрати в розмірі не менше 5000 грн.
2. з 31 серпня - прихід коштів від 15 000 грн.

Тобто, свідомо ввели в дію тарифи не з 1-го числа, а з 31-го.
Це все, що треба знати про цей овнобанк!!!
:evil:
V2
4
 
Повідомлень: 7709
З нами з: 03.07.09
Подякував: 280 раз.
Подякували: 1294 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 17:08

банкстери

  V2 написав:Це все, що треба знати про цей овнобанк!!!

А от ще один бангстер, але тут зразу дали пояснення які об'єми враховуються :mrgreen:
viewtopic.php?p=5493486#p5493486
... а до цього Алюська бешкетувала з термінами поверненням абонки
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3195
З нами з: 05.05.21
Подякував: 199 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 17:22

  V2 написав:
  V2 написав:З 31.08. ОТП змінює тарифи по преміальним пакетам!!!

В Легкому була умова безоплатності - 5000 грн./міс.,
стала -
1. надходження коштів на загальну суму 15 000 (п'ятнадцять тисяч) гривень або більше
будь-яким чином, окрім переказу між власними рахунками та рахунками інших фізичних осіб в рамках ОТП Банку.
та/або
2. наявності строкового депозиту від 30 000 (тридцяти тисяч) гривень.


̶р̶а̶ш̶и̶с̶т̶и̶ мадяри таки зняли комісію за серпень, вважаючи, що в серпні мають бути виконані всі умови:
1. з 01 по 30 серпня - витрати в розмірі не менше 5000 грн.
2. з 31 серпня - прихід коштів від 15 000 грн.

Тобто, свідомо ввели в дію тарифи не з 1-го числа, а з 31-го.
Це все, що треба знати про цей овнобанк!!!
:evil:


угу, тоже сняли, сторно на 350 и списали 300
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4659
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 379 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 17:45

А я в цьому місяці свій Premium Black Edition відпрацював поповненням, тому в 0 :)))
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1085
З нами з: 04.03.15
Подякував: 212 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 20212223>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 494, 495, 496
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
4951 1987072
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 жов, 2022 18:46
Ой+
Ідея Банк 1 ... 37, 38, 39
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 11:01
385 254189
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 жов, 2022 17:59
dr_morgenstern
А-Банк 1 ... 51, 52, 53
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
521 525191
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 жов, 2022 17:45
nord

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (223)
04.10.2022 19:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.