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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ОТП БАНК 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 18:01

Re: ОТП БАНК

  cohan написав:тоже сняли

та нуна писати заяви на сторно отої абонки 300 :evil:
а де/коли була об'ява про введення нових тарифів?
я тільки бачив самі тарифи, що вводяться з 31/08... а 5/09 вже зняли абонку за новим тарифом.. персмен на вуХах стоїть -- каже, що в неї не вистачить зарплатні повернути своїми грошима всім ВІПам ту абонку :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 18:27

маму тоже по Премиуму побрили на 300 грн. на абонку, сволочи, хотя были тратты на 5 к ... у меня параллельно были входы на 15 к поэтому не побрили ...
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 18:50

Он як банки взялись своїх клієнтів брити. Негарно роблять, клієнти колись задом за таке до них розвернуться.
root
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 19:11

Да то ж не банк, це циганча :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 19:22

Ну хоч європейське, майже цивілізоване. :mrgreen:
root
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 08:35

  Amethyst написав:
  cohan написав:тоже сняли

та нуна писати заяви на сторно отої абонки 300 :evil:
а де/коли була об'ява про введення нових тарифів?
я тільки бачив самі тарифи, що вводяться з 31/08... а 5/09 вже зняли абонку за новим тарифом.. персмен на вуХах стоїть -- каже, що в неї не вистачить зарплатні повернути своїми грошима всім ВІПам ту абонку :mrgreen:


2 дні вже переписуюсь...
Безславні послідовники орбана, за інші слова можуть забанити! :evil:

На думку ОТП для безоплатності пакету у серпні:
1. з 01 по 30 серпня діяла умова про витрати в розмірі не менше 5000 грн.
2. з 31 серпня - прихід коштів від 15 000 грн.

Виходячи з логіки банку, клієнт мав виконати дві умови, щоб забезпечити безоплатність пакету?!!

Відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів", такі умови є нечіткими, вводять в оману, порушують принцип добросовісності, наслідком чого є істотний дисбаланс договірних прав та обов'язків на шкоду споживача.


Відповідь:
У вересні відбулось списання комісії за користування прем. обслуговуванням у серпні (з 1 по 31 серпня включно). Плата за обслуговування не будете стягнуто якщо будь-яку картку в пакеті було поповнено на суму від 15 000 гривень будь-яким чином, окрім переказу між власними рахунками та рахунками інших фізичних осіб в рамках OTP Bank або наявності строкового депозиту від 30 000 гривень
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 12:20

Re: ОТП БАНК

Оскільки поняття #зеленелайно зайнято, як будемо називати тепер це лайно?
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 12:40

Так Циган він і в Африці Циган, особливо мадярський :mrgreen:
На МінФіні треба казочку про забезпечення обороту з 31 серпня по 31 серпня 2022 розповісти... Ото хай і курутиться це циганча як вуж на сковоридці -- буде нам вистава з білетами по 300 грн :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
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