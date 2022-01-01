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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 жов, 2022 18:01
cohan написав:
тоже сняли
та нуна писати заяви на сторно отої абонки 300
а де/коли була об'ява про введення нових тарифів?
я тільки бачив самі тарифи, що вводяться з 31/08... а 5/09 вже зняли абонку за новим тарифом.. персмен на вуХах стоїть -- каже, що в неї не вистачить зарплатні повернути своїми грошима всім ВІПам ту абонку
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Додано: Вів 04 жов, 2022 18:27
маму тоже по Премиуму побрили на 300 грн. на абонку, сволочи, хотя были тратты на 5 к ... у меня параллельно были входы на 15 к поэтому не побрили ...
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Додано: Вів 04 жов, 2022 18:50
Он як банки взялись своїх клієнтів брити. Негарно роблять, клієнти колись задом за таке до них розвернуться.
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Додано: Вів 04 жов, 2022 19:11
Да то ж не банк, це циганча
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Додано: Сер 05 жов, 2022 08:35
Amethyst написав: cohan написав:
тоже сняли
та нуна писати заяви на сторно отої абонки 300
а де/коли була об'ява про введення нових тарифів?
я тільки бачив самі тарифи, що вводяться з 31/08... а 5/09 вже зняли абонку за новим тарифом.. персмен на вуХах стоїть -- каже, що в неї не вистачить зарплатні повернути своїми грошима всім ВІПам ту абонку
2 дні вже переписуюсь...
Безславні послідовники орбана, за інші слова можуть забанити!
На думку ОТП для безоплатності пакету у серпні:
1. з 01 по 30 серпня діяла умова про витрати в розмірі не менше 5000 грн.
2. з 31 серпня - прихід коштів від 15 000 грн.
Виходячи з логіки банку, клієнт мав виконати дві умови, щоб забезпечити безоплатність пакету?!!
Відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів", такі умови є нечіткими, вводять в оману, порушують принцип добросовісності, наслідком чого є істотний дисбаланс договірних прав та обов'язків на шкоду споживача.
Відповідь:
У вересні відбулось списання комісії за користування прем. обслуговуванням у серпні (з 1 по 31 серпня включно). Плата за обслуговування не будете стягнуто якщо будь-яку картку в пакеті було поповнено на суму від 15 000 гривень будь-яким чином, окрім переказу між власними рахунками та рахунками інших фізичних осіб в рамках OTP Bank або наявності строкового депозиту від 30 000 гривень
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Додано: Чет 06 жов, 2022 12:20
Оскільки поняття #зеленелайно зайнято, як будемо називати тепер це лайно?
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Чет 06 жов, 2022 08:51
AG_
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