та нуна писати заяви на сторно отої абонки 300 а де/коли була об'ява про введення нових тарифів? я тільки бачив самі тарифи, що вводяться з 31/08... а 5/09 вже зняли абонку за новим тарифом.. персмен на вуХах стоїть -- каже, що в неї не вистачить зарплатні повернути своїми грошима всім ВІПам ту абонку
та нуна писати заяви на сторно отої абонки 300 а де/коли була об'ява про введення нових тарифів? я тільки бачив самі тарифи, що вводяться з 31/08... а 5/09 вже зняли абонку за новим тарифом.. персмен на вуХах стоїть -- каже, що в неї не вистачить зарплатні повернути своїми грошима всім ВІПам ту абонку
2 дні вже переписуюсь... Безславні послідовники орбана, за інші слова можуть забанити!
На думку ОТП для безоплатності пакету у серпні: 1. з 01 по 30 серпня діяла умова про витрати в розмірі не менше 5000 грн. 2. з 31 серпня - прихід коштів від 15 000 грн.
Виходячи з логіки банку, клієнт мав виконати дві умови, щоб забезпечити безоплатність пакету?!!
Відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів", такі умови є нечіткими, вводять в оману, порушують принцип добросовісності, наслідком чого є істотний дисбаланс договірних прав та обов'язків на шкоду споживача.
Відповідь:
У вересні відбулось списання комісії за користування прем. обслуговуванням у серпні (з 1 по 31 серпня включно). Плата за обслуговування не будете стягнуто якщо будь-яку картку в пакеті було поповнено на суму від 15 000 гривень будь-яким чином, окрім переказу між власними рахунками та рахунками інших фізичних осіб в рамках OTP Bank або наявності строкового депозиту від 30 000 гривень
Так Циган він і в Африці Циган, особливо мадярський На МінФіні треба казочку про забезпечення обороту з 31 серпня по 31 серпня 2022 розповісти... Ото хай і курутиться це циганча як вуж на сковоридці -- буде нам вистава з білетами по 300 грн