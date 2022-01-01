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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОТП БАНК 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 17:57

Пополнение

Уже который день не могу через приложение пополнить свою карту картой Монобанка. Выдает ошибку "Ошибка проверки карты отправителя". Обратившись в Монобанк там говорят, что проблем у Них нет.
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 18:17

  SILVER_UA написав:Уже который день не могу через приложение пополнить свою карту картой Монобанка. Выдает ошибку "Ошибка проверки карты отправителя". Обратившись в Монобанк там говорят, что проблем у Них нет.


толкните из моно тогда в чем проблема, не обязательно же засасывать на цыгана
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 18:20

Re: ОТП БАНК

  IMPRINTER написав:толкните из моно тогда в чем проблема, не обязательно же засасывать на цыгана

Привычка, потому что при толкании обычно медленее проводки. В данном случае у ОТП разницы нет ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 18:23

  SILVER_UA написав:
  IMPRINTER написав:толкните из моно тогда в чем проблема, не обязательно же засасывать на цыгана

Привычка, потому что при толкании обычно медленее проводки. В данном случае у ОТП разницы нет ?


проводка входящего п2п хоть толкалкой хоть сосалкой до 20:00 проводится текущим банковским днем ... после 20:00 следующим, вечер пятницы и выходные проводятся понедельником
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Нед 23 жов, 2022 18:24, всього редагувалось 1 раз.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 18:24

Дуже і дуже швидко все це проходить.
root
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 19:52

Re: ОТП БАНК

  SILVER_UA написав:Уже который день не могу через приложение пополнить свою карту картой Монобанка.
Если до monobank запрос не приходит, то проблема в ОТП.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 21:22

  Howl написав:
  SILVER_UA написав:Уже который день не могу через приложение пополнить свою карту картой Монобанка.
Если до monobank запрос не приходит, то проблема в ОТП.


правильнее сказать - в айпее
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 15:08

Re: ОТП БАНК

Первый конвертационный вклад, открытый 3 месяца назад, забран. Всё четко!
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 18:17

  бульбик написав:Первый конвертационный вклад, открытый 3 месяца назад, забран. Всё четко!

Як видача безготівкових коштів чи є комісії при знятті
sens
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 18:29

  sens написав:Як видача безготівкових коштів чи є комісії при знятті

так начебто вже обговорювалось це, 1% за зняття.
Хіба що знов щось змінилось?
root
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