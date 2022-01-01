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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 жов, 2022 17:57
Уже который день не могу через приложение пополнить свою карту картой Монобанка. Выдает ошибку "Ошибка проверки карты отправителя". Обратившись в Монобанк там говорят, что проблем у Них нет.
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SILVER_UA
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Додано: Нед 23 жов, 2022 18:17
SILVER_UA написав:
Уже который день не могу через приложение пополнить свою карту картой Монобанка. Выдает ошибку "Ошибка проверки карты отправителя". Обратившись в Монобанк там говорят, что проблем у Них нет.
толкните из моно тогда в чем проблема, не обязательно же засасывать на цыгана
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IMPRINTER
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Додано: Нед 23 жов, 2022 18:20
IMPRINTER написав:
толкните из моно тогда в чем проблема, не обязательно же засасывать на цыгана
Привычка, потому что при толкании обычно медленее проводки. В данном случае у ОТП разницы нет ?
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SILVER_UA
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Додано: Нед 23 жов, 2022 18:23
SILVER_UA написав: IMPRINTER написав:
толкните из моно тогда в чем проблема, не обязательно же засасывать на цыгана
Привычка, потому что при толкании обычно медленее проводки. В данном случае у ОТП разницы нет ?
проводка входящего п2п хоть толкалкой хоть сосалкой до 20:00 проводится текущим банковским днем ... после 20:00 следующим, вечер пятницы и выходные проводятся понедельником
Востаннє редагувалось IMPRINTER
в Нед 23 жов, 2022 18:24, всього редагувалось 1 раз.
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IMPRINTER
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Додано: Нед 23 жов, 2022 18:24
Дуже і дуже швидко все це проходить.
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root
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Додано: Нед 23 жов, 2022 19:52
SILVER_UA написав:
Уже который день не могу через приложение пополнить свою карту картой Монобанка.
Если до monobank запрос не приходит, то проблема в ОТП.
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Howl
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Додано: Нед 23 жов, 2022 21:22
Howl написав: SILVER_UA написав:
Уже который день не могу через приложение пополнить свою карту картой Монобанка.
Если до monobank запрос не приходит, то проблема в ОТП.
правильнее сказать - в айпее
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Додано: Пон 31 жов, 2022 15:08
Первый конвертационный вклад, открытый 3 месяца назад, забран. Всё четко!
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бульбик
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Додано: Пон 31 жов, 2022 18:17
бульбик написав:
Первый конвертационный вклад, открытый 3 месяца назад, забран. Всё четко!
Як видача безготівкових коштів чи є комісії при знятті
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sens
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Додано: Пон 31 жов, 2022 18:29
sens написав:
Як видача безготівкових коштів чи є комісії при знятті
так начебто вже обговорювалось це, 1% за зняття.
Хіба що знов щось змінилось?
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