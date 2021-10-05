RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОТП БАНК

ОТП БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 22232425

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ОТП БАНК 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 18:48

  root написав:
  sens написав:Як видача безготівкових коштів чи є комісії при знятті

так начебто вже обговорювалось це, 1% за зняття.
Хіба що знов щось змінилось?


если есть виртуальный баланс, то без комиссс ... а тут получается что носили валюту типа безналом - значит за 1% выходит?
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38835
З нами з: 06.08.09
Подякував: 223 раз.
Подякували: 6204 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 21:02

Re: ОТП БАНК

Забрав конвертаційний, без комісій за зняття
gonzo
 
Повідомлень: 304
З нами з: 05.01.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 21:05

  gonzo написав:Забрав конвертаційний, без комісій за зняття

Он як, це гарно, аж навіть на цигана не схоже :)

p.s.
а гривневий теж забрали без % ?
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1123
З нами з: 04.03.15
Подякував: 216 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 22232425
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wolt450 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Власний Рахунок 1 ... 77, 78, 79
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
787 625669
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 жов, 2022 22:35
Искатель
Альфа-Банк 1 ... 531, 532, 533
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
5326 2138974
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 жов, 2022 22:22
Ромасик
А-Банк 1 ... 53, 54, 55
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
547 547986
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 жов, 2022 22:03
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.