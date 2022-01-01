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Обслуговування в українських
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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 22232425

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ОТП БАНК 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 18:48

  root написав:
  sens написав:Як видача безготівкових коштів чи є комісії при знятті

так начебто вже обговорювалось це, 1% за зняття.
Хіба що знов щось змінилось?


если есть виртуальный баланс, то без комиссс ... а тут получается что носили валюту типа безналом - значит за 1% выходит?
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 21:02

Re: ОТП БАНК

Забрав конвертаційний, без комісій за зняття
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 21:05

  gonzo написав:Забрав конвертаційний, без комісій за зняття

Он як, це гарно, аж навіть на цигана не схоже :)

p.s.
а гривневий теж забрали без % ?
root
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 23:40

  root написав:
  gonzo написав:Забрав конвертаційний, без комісій за зняття

Он як, це гарно, аж навіть на цигана не схоже :)

p.s.
а гривневий теж забрали без % ?


ну гривневый-то и по 2 грн можно вывести
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 07:33

Re: ОТП БАНК

блин содрали комиссию за "не активность" которую по сути сами и обеспечили :evil:
слямзили почти 100 грн
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 12:38

  uaprofi написав:блин содрали комиссию за "не активность" которую по сути сами и обеспечили :evil:
слямзили почти 100 грн
по какому счету?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:08

  flysoulfly написав:
  uaprofi написав:блин содрали комиссию за "не активность" которую по сути сами и обеспечили :evil:
слямзили почти 100 грн
по какому счету?


по всем такое - но при наличии денег на счету, а т.к. по многим картам 100 грн. в неснижаемом висит - то из неснижаемого.
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