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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 жов, 2022 18:48
root написав: sens написав:
Як видача безготівкових коштів чи є комісії при знятті
так начебто вже обговорювалось це, 1% за зняття.
Хіба що знов щось змінилось?
если есть виртуальный баланс, то без комиссс ... а тут получается что носили валюту типа безналом - значит за 1% выходит?
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Додано: Пон 31 жов, 2022 21:02
Забрав конвертаційний, без комісій за зняття
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gonzo
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Додано: Пон 31 жов, 2022 21:05
gonzo написав:
Забрав конвертаційний, без комісій за зняття
Он як, це гарно, аж навіть на цигана не схоже
p.s.
а гривневий теж забрали без % ?
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root
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Додано: Пон 31 жов, 2022 23:40
root написав: gonzo написав:
Забрав конвертаційний, без комісій за зняття
Он як, це гарно, аж навіть на цигана не схоже
p.s.
а гривневий теж забрали без % ?
ну гривневый-то и по 2 грн можно вывести
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cohan
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Додано: Вів 01 лис, 2022 07:33
блин содрали комиссию за "не активность" которую по сути сами и обеспечили
слямзили почти 100 грн
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uaprofi
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Додано: Вів 01 лис, 2022 12:38
uaprofi написав:
блин содрали комиссию за "не активность" которую по сути сами и обеспечили
слямзили почти 100 грн
по какому счету?
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flysoulfly
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Додано: Вів 01 лис, 2022 13:08
flysoulfly написав: uaprofi написав:
блин содрали комиссию за "не активность" которую по сути сами и обеспечили
слямзили почти 100 грн
по какому счету?
по всем такое - но при наличии денег на счету, а т.к. по многим картам 100 грн. в неснижаемом висит - то из неснижаемого.
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