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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ОТП БАНК 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 10:22

Re: ОТП БАНК

Конвертационный снимается без комиссии - изменились у них тарифы в лучшую сторону для клиента. Хотя при открытии предупреждали,что комиссия составит 1% от суммы
бульбик
 
Повідомлень: 792
З нами з: 21.05.14
Подякував: 19 раз.
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