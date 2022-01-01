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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 лис, 2022 10:22
Конвертационный снимается без комиссии - изменились у них тарифы в лучшую сторону для клиента. Хотя при открытии предупреждали,что комиссия составит 1% от суммы
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бульбик
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Додано: Чет 03 лис, 2022 14:07
gonzo написав: root написав: gonzo написав:
Забрав конвертаційний, без комісій за зняття
Он як, це гарно, аж навіть на цигана не схоже
p.s.
а гривневий теж забрали без % ?
коли я відкривав не було вимоги про гривневий депозит, тому тільки зелений забирав
а правило "двух дней" применялось? или попозже после окончания забирали?
є правило на наступний день, бо якщо день в день забирати в їх системі воно висить з комісією - а на наступний день вже без
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gonzo
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