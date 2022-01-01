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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОТП БАНК 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 10:22

Re: ОТП БАНК

Конвертационный снимается без комиссии - изменились у них тарифы в лучшую сторону для клиента. Хотя при открытии предупреждали,что комиссия составит 1% от суммы
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 14:07

  gonzo написав:
  root написав:
  gonzo написав:Забрав конвертаційний, без комісій за зняття

Он як, це гарно, аж навіть на цигана не схоже :)

p.s.
а гривневий теж забрали без % ?

коли я відкривав не було вимоги про гривневий депозит, тому тільки зелений забирав :wink:
а правило "двух дней" применялось? или попозже после окончания забирали?

є правило на наступний день, бо якщо день в день забирати в їх системі воно висить з комісією - а на наступний день вже без
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 21:55

  бульбик написав:Конвертационный снимается без комиссии - изменились у них тарифы в лучшую сторону для клиента. Хотя при открытии предупреждали,что комиссия составит 1% от суммы

тарифы не менялись,
еще при открытии депозита в тарифах было написано что депозит снимается без комиссии
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 22:55

  J написав:
  бульбик написав:Конвертационный снимается без комиссии - изменились у них тарифы в лучшую сторону для клиента. Хотя при открытии предупреждали,что комиссия составит 1% от суммы

тарифы не менялись,
еще при открытии депозита в тарифах было написано что депозит снимается без комиссии


если депозит по окончанию падает на текущий счет, то снимаете вы его уже по тарифам текущего счета.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 23:30

  IMPRINTER написав:,
если депозит по окончанию падает на текущий счет, то снимаете вы его уже по тарифам текущего счета.

еще 3 мес назад
в тарифах текущего счета
было написано
Комісія не сплачується у разі
здійснення видачі коштів з
поточного або ощадного рахунку, що
видаються у валюті, в якій були
внесені (зараховані) на даний рахунок:
- суми вкладів (строкових депозитів),
виплачених на поточний рахунок,
J
 
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