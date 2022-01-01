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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 лис, 2022 10:22
Конвертационный снимается без комиссии - изменились у них тарифы в лучшую сторону для клиента. Хотя при открытии предупреждали,что комиссия составит 1% от суммы
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бульбик
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Додано: Чет 03 лис, 2022 14:07
gonzo написав: root написав: gonzo написав:
Забрав конвертаційний, без комісій за зняття
Он як, це гарно, аж навіть на цигана не схоже
p.s.
а гривневий теж забрали без % ?
коли я відкривав не було вимоги про гривневий депозит, тому тільки зелений забирав
а правило "двух дней" применялось? или попозже после окончания забирали?
є правило на наступний день, бо якщо день в день забирати в їх системі воно висить з комісією - а на наступний день вже без
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gonzo
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Додано: Чет 03 лис, 2022 21:55
бульбик написав:
Конвертационный снимается без комиссии - изменились у них тарифы в лучшую сторону для клиента. Хотя при открытии предупреждали,что комиссия составит 1% от суммы
тарифы не менялись,
еще при открытии депозита в тарифах было написано что депозит снимается без комиссии
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J
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Додано: Чет 03 лис, 2022 22:55
J написав: бульбик написав:
Конвертационный снимается без комиссии - изменились у них тарифы в лучшую сторону для клиента. Хотя при открытии предупреждали,что комиссия составит 1% от суммы
тарифы не менялись,
еще при открытии депозита в тарифах было написано что депозит снимается без комиссии
если депозит по окончанию падает на текущий счет, то снимаете вы его уже по тарифам текущего счета.
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IMPRINTER
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Додано: Чет 03 лис, 2022 23:30
IMPRINTER написав:
,
если депозит по окончанию падает на текущий счет, то снимаете вы его уже по тарифам текущего счета.
еще 3 мес назад
в тарифах текущего счета
было написано
Комісія не сплачується у разі
здійснення видачі коштів з
поточного або ощадного рахунку, що
видаються у валюті, в якій були
внесені (зараховані) на даний рахунок:
- суми вкладів (строкових депозитів),
виплачених на поточний рахунок
,
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J
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 02:55
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тогда пытань нема
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Додано: Нед 06 лис, 2022 11:34
Снимал свой депозит. Пытались выдать с 1%, но когда я сказал, что не должно быть, то отдали без процентов. Потом видел кассира и мне было сказано, что следующий будет 1%, так как ей вкатили какой-то штраф за то, что отдала без процентов. В тарифах сказано, что депозитные $$ выдают без %. Что за подход такой...
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Додано: Пон 07 лис, 2022 10:55
J написав: IMPRINTER написав:
,
если депозит по окончанию падает на текущий счет, то снимаете вы его уже по тарифам текущего счета.
еще 3 мес назад
в тарифах текущего счета
было написано
Комісія не сплачується у разі
здійснення видачі коштів з
поточного або ощадного рахунку, що
видаються у валюті, в якій були
внесені (зараховані) на даний рахунок:
- суми вкладів (строкових депозитів),
виплачених на поточний рахунок
,
завжди депозити повертались з комісією (по крайній мірі останні 7 років які обслуговуюсь в ОТР) при умові що вносили або безготівково або конвертували валюту. Зараз для конвертаційних зробили виключення, причому в деяких відділеннях про ці виключення ні хто не знає і досі стверджують про 1%
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Додано: Пон 07 лис, 2022 22:32
стверджують про 1%
они не стверджують, они содрать пытаются
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