IMPRINTER написав:, если депозит по окончанию падает на текущий счет, то снимаете вы его уже по тарифам текущего счета.
еще 3 мес назад в тарифах текущего счета было написано Комісія не сплачується у разі здійснення видачі коштів з поточного або ощадного рахунку, що видаються у валюті, в якій були внесені (зараховані) на даний рахунок: - суми вкладів (строкових депозитів), виплачених на поточний рахунок,
Снимал свой депозит. Пытались выдать с 1%, но когда я сказал, что не должно быть, то отдали без процентов. Потом видел кассира и мне было сказано, что следующий будет 1%, так как ей вкатили какой-то штраф за то, что отдала без процентов. В тарифах сказано, что депозитные $$ выдают без %. Что за подход такой...
IMPRINTER написав:, если депозит по окончанию падает на текущий счет, то снимаете вы его уже по тарифам текущего счета.
еще 3 мес назад в тарифах текущего счета было написано Комісія не сплачується у разі здійснення видачі коштів з поточного або ощадного рахунку, що видаються у валюті, в якій були внесені (зараховані) на даний рахунок: - суми вкладів (строкових депозитів), виплачених на поточний рахунок,
завжди депозити повертались з комісією (по крайній мірі останні 7 років які обслуговуюсь в ОТР) при умові що вносили або безготівково або конвертували валюту. Зараз для конвертаційних зробили виключення, причому в деяких відділеннях про ці виключення ні хто не знає і досі стверджують про 1%
IMPRINTER написав:, если депозит по окончанию падает на текущий счет, то снимаете вы его уже по тарифам текущего счета.
еще 3 мес назад в тарифах текущего счета было написано Комісія не сплачується у разі здійснення видачі коштів з поточного або ощадного рахунку, що видаються у валюті, в якій були внесені (зараховані) на даний рахунок: - суми вкладів (строкових депозитів), виплачених на поточний рахунок,