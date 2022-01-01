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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24252627

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ОТП БАНК 3.7 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 11:07

Re: ОТП БАНК

УГОРЩИНА ЗАБЛОКУВАЛА ПЛАН ЄС ІЗ ВИДІЛЕННЯ УКРАЇНІ 18 МЛРД ЄВРО – BLOOMBERG
https://www.5.ua/ekonomika/uhorshchyna- ... 92070.html

Цікаво, під який банк писався закон про націоналізацію банків?! 8)
V2
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 13:50

  V2 написав:УГОРЩИНА ЗАБЛОКУВАЛА ПЛАН ЄС ІЗ ВИДІЛЕННЯ УКРАЇНІ 18 МЛРД ЄВРО – BLOOMBERG
https://www.5.ua/ekonomika/uhorshchyna- ... 92070.html

Цікаво, під який банк писався закон про націоналізацію банків?! 8)

Підтримую, пора Цигана на палю!
Оце останнім шахер-махером з 300 грн взагалі терпець урвався :twisted:
Amethyst
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Повідомлень: 3333
З нами з: 05.05.21
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