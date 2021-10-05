Цікаво, під який банк писався закон про націоналізацію банків?!
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 лис, 2022 11:07
Re: ОТП БАНК
УГОРЩИНА ЗАБЛОКУВАЛА ПЛАН ЄС ІЗ ВИДІЛЕННЯ УКРАЇНІ 18 МЛРД ЄВРО – BLOOMBERG
Цікаво, під який банк писався закон про націоналізацію банків?!
Додано: Сер 09 лис, 2022 13:50
Підтримую, пора Цигана на палю!
Оце останнім шахер-махером з 300 грн взагалі терпець урвався
Додано: Сер 09 лис, 2022 17:36
Я теж ЗА, якшо мій голос в ділі )) А то банчик львіського євєйчика який знайомий з пуйлом клюють а цей з ворожого стайла щось мимо уваги.
Додано: Сер 09 лис, 2022 19:33
|