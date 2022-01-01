root написав:Я теж ЗА, якшо мій голос в ділі )) А то банчик львіського євєйчика який знайомий з пуйлом клюють а цей з ворожого стайла щось мимо уваги.
мадьяры покруче львивских будудь недавно у самого Водафона (не того что коллеги львивского еврейчика, а настоящего) откусили
- та тут крутизна во всей красе:
Alex Y написав:Снимал свой депозит. Пытались выдать с 1%, но когда я сказал, что не должно быть, то отдали без процентов. Потом видел кассира и мне было сказано, что следующий будет 1%, так как ей вкатили какой-то штраф за то, что отдала без процентов...