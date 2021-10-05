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Обслуговування в українських
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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24252627

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ОТП БАНК 3.7 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 11:07

Re: ОТП БАНК

УГОРЩИНА ЗАБЛОКУВАЛА ПЛАН ЄС ІЗ ВИДІЛЕННЯ УКРАЇНІ 18 МЛРД ЄВРО – BLOOMBERG
https://www.5.ua/ekonomika/uhorshchyna- ... 92070.html

Цікаво, під який банк писався закон про націоналізацію банків?! 8)
V2
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 13:50

  V2 написав:УГОРЩИНА ЗАБЛОКУВАЛА ПЛАН ЄС ІЗ ВИДІЛЕННЯ УКРАЇНІ 18 МЛРД ЄВРО – BLOOMBERG
https://www.5.ua/ekonomika/uhorshchyna- ... 92070.html

Цікаво, під який банк писався закон про націоналізацію банків?! 8)

Підтримую, пора Цигана на палю!
Оце останнім шахер-махером з 300 грн взагалі терпець урвався :twisted:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 17:36

Я теж ЗА, якшо мій голос в ділі :))) А то банчик львіського євєйчика який знайомий з пуйлом клюють а цей з ворожого стайла щось мимо уваги.
root
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:33

  root написав:Я теж ЗА, якшо мій голос в ділі :))) А то банчик львіського євєйчика який знайомий з пуйлом клюють а цей з ворожого стайла щось мимо уваги.


мадьяры покурче львивских будудь :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
недавно у самого Водафона (не того что коллеги львивского еврейчика, а настоящего) откусили
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 11:35

  cohan написав:
  root написав:Я теж ЗА, якшо мій голос в ділі :))) А то банчик львіського євєйчика який знайомий з пуйлом клюють а цей з ворожого стайла щось мимо уваги.

мадьяры покруче львивских будудь :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
недавно у самого Водафона (не того что коллеги львивского еврейчика, а настоящего) откусили

- та тут крутизна во всей красе:
  Alex Y написав:Снимал свой депозит. Пытались выдать с 1%, но когда я сказал, что не должно быть, то отдали без процентов.
Потом видел кассира и мне было сказано, что следующий будет 1%, так как ей вкатили какой-то штраф за то, что отдала без процентов...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 13:11

  Alex Y написав:Снимал свой депозит. Пытались выдать с 1%, но когда я сказал, что не должно быть, то отдали без процентов.
Потом видел кассира и мне было сказано, что следующий будет 1%, так как ей вкатили какой-то штраф за то, что отдала без процентов...


Забрал следующий депозит без проблем: без процентов и без навязывания различных банковских продуктов, как писали в других ветках.
Что касается предыдущего снятия, то похоже на то, что это было недопонимание внутри самого банка :?

PS Сейчас курс для депозита сделали не интересным.
Alex Y
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 03:57

Господа, а кредитку под залог депо кто-то открывал?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 06:09

Re: ОТП БАНК

...модярам не місце в БСУ. Україна переможе !
abc111
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 09:20

  IMPRINTER написав:Господа, а кредитку под залог депо кто-то открывал?

Відкривав. правда давно. Ще в 17-му році.
Кочевник
 
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