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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ОТП БАНК 3.7 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 10:34

  uaprofi написав:вітаю усіх!
інформація для роздумів:

Київ - відділення на Жилянський

мотивуючи "фінмоніторингом" відмовились видати 5 (п'ять) Євро.

P.S.

при цьому плату за "неактивність" рахунків знімати не забувають


Думаю валюты ноль вот дурика и включают.
Ratatui
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