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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 гру, 2022 10:34
uaprofi написав:
вітаю усіх!
інформація для роздумів:
Київ - відділення на Жилянський
мотивуючи "фінмоніторингом" відмовились видати 5 (п'ять) Євро.
P.S.
при цьому плату за "неактивність" рахунків знімати не забувають
Думаю валюты ноль вот дурика и включают.
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